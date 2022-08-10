Семейный променад: Лиза Галкина щегольнула на пляже в белом бомбере и брюках, как у мамы

Алла Пугачева является легендарной певицей. Однако она уже крайне редко дает концерты, так как предпочла на пенсии посвятить себя семье. Артистка счастлива в браке с Максимом Галкиным.
У пары растут двойняшки Лиза и Гарри, которые скоро отправятся в третий класс. А пока родители устроили им путешествие.
В последнее время звездную семью часто подвергают критике. Сначала Примадонну осуждали за отъезд в Израиль. Теперь многие осуждают Галкина, который дает гастроли в Латвии, Эстонии и других странах.
Однако 10 августа супруги устроили день признаний в любви. С утра юморист сообщил, что соскучился по жене, а вечером для него видео сняла уже Алла Борисовна.
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На видео Пугачева прогуливается по пляжу в белых укороченных брюках, тунике макси и кепи с козырьком. Она сопровождала сына и дочку. Певица сообщила, что они направляются домой.
Лиза успела подрасти. Она поддержала тренд на монохром, облачившись в белый бомбер, кепу и брюки, как у мамы. А вот Гарри был в черном наряде. К слову, ранее наследница звезды уже пыталась копировать ее образы.
«До встречи, любимые!» — заявил Галкин в комментариях.
Поклонники и друзья были рады видеть Примадонну. Примечательно, что двойняшки теперь редко появляются в соцсетях родителей, п
«Как приятно видеть счастье», «Какие красивые», «Лиза вся в маму», «Большие детки- конфетки», «Это же так круто! Стильная семья», «Двойняшки выросли, как летит время», — стали писать подписчики.