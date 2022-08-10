Семейный променад: Лиза Галкина щегольнула на пляже в белом бомбере и брюках, как у мамы

Алла Пугачева является легендарной певицей. Однако она уже крайне редко дает концерты, так как предпочла на пенсии посвятить себя семье. Артистка счастлива в браке с Максимом Галкиным.

У пары растут двойняшки Лиза и Гарри, которые скоро отправятся в третий класс. А пока родители устроили им путешествие.