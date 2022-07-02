«Юра переживал, что тоже уйдет рано»: учительница показала скромный дом, в котором Шатунов жил с мамой

Юрий Шатунов был звездой 80-х годов. Он много лет бы солистом группы «Ласковый май» и смог покорить сердца миллионов людей.
Артист и после ухода из группы исполнял «Розовый вечер» и «Белые розы». Примечательно, что незадолго до смерти он выиграл суд и получил право исполнять эти песни.
Андрей Малахов решил почтить память Шатунова и посвятил ему выпуск своей передачи «Привет, Андрей». В студии звучали хиты певица, а его друзья и знакомые рассказывали истории из его жизни. Пришел и композитор Сергей Кузнецов, который сделал его знаменитым.
«Нужно работать дальше», – сказал он, стараясь быть не эмоциональным.
Съемочная команда побывала на окраине города Кумертау, где родился и рос Юрий. Местные жители в селе Старая Отрада не могли сдержать слез.
«Замкнутый, стеснительный был. Пригласишь его кушать, а он всегда отказывался. С одного конца деревни в другой бегал босиком. Все его любили в деревне», – призналась знакомая артиста.
Юрий Шатунов с мамой. Фото: кадр из передачи "Привет, Андрей!"
Журналисты пообщались с его учительницей Галиной Вагаповой, которая призналась, что в школе сохранилось все, как было и раньше. Ей удалось даже найти фото, на котором будущий артист запечатлен совсем юным.
«Был такой живчик! Дрался, хулиганил. Сбегал с уроков. Контролировать его было некому. Его мама в то время уже была больная и одна. Ей было тяжело с ним справляться. Семья очень бедно жила.
Вот дом, где он проживал. Сейчас этот дом выглядит немножко по другому, живут тут другие люди. Впереди были полы – просто набросанные доски, а сзади земля. У него в глазах всегда была обида. Возможно, потому что не было нормального детства», – рассказала учительница.
Дом, где рос Юрий Шатунов. фото: кадр из передачи "Привет, Андрей!"
Юрий Шатунов с учительницей и одноклассниками. Фото: соцсети звезды
Там в селе находится могила мамы Шатунова Веры, которая умерла очень рано. По словам знакомых, она была очень скромной.
«Юра переживал, что тоже уйдет рано. Интересно, что у него и у мамы одинаковый диагноз – сердечная недостаточность», – призналась учительница.
Галина отметила, что за могилой ухаживает двоюродный брат Шатунова Долгушин Александр. Она призналась, что ей очень горько и больно.
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Могила мамы Юрия Шатунова. Фото: кадр из передачи "Привет, Андрей!"