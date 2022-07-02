«Юра переживал, что тоже уйдет рано»: учительница показала скромный дом, в котором Шатунов жил с мамой

Андрей Малахов нашел учительницу Юрия Шатунова, а также его знакомых, на чьих глазах он рос в селе возле города Кумертау. За могилой мамы певца до сих пор ухаживает его двоюродный брат.
Юрий Шатунов

Юрий Шатунов. Фото: Global Look Press

Юрий Шатунов был звездой 80-х годов. Он много лет бы солистом группы «Ласковый май» и смог покорить сердца миллионов людей.

Артист и после ухода из группы исполнял «Розовый вечер» и «Белые розы». Примечательно, что незадолго до смерти он выиграл суд и получил право исполнять эти песни. 

Андрей Малахов решил почтить память Шатунова и посвятил ему выпуск своей передачи «Привет, Андрей». В студии звучали хиты певица, а его друзья и знакомые рассказывали истории из его жизни. Пришел и композитор Сергей Кузнецов, который сделал его знаменитым. 

«Нужно работать дальше», – сказал он, стараясь быть не эмоциональным. 

Съемочная команда побывала на окраине города Кумертау, где родился и рос Юрий. Местные жители в селе Старая Отрада не могли сдержать слез.

«Замкнутый, стеснительный был. Пригласишь его кушать, а он всегда отказывался. С одного конца деревни в другой бегал босиком. Все его любили в деревне», – призналась знакомая артиста.

Юрий Шатунов с мамой. Фото: кадр из передачи "Привет, Андрей!"

Журналисты пообщались с его учительницей Галиной Вагаповой, которая призналась, что в школе сохранилось все, как было и раньше. Ей удалось даже найти фото, на котором будущий артист запечатлен совсем юным. 

«Был такой живчик! Дрался, хулиганил. Сбегал с уроков. Контролировать его было некому. Его мама в то время уже была больная и одна. Ей было тяжело с ним справляться. Семья очень бедно жила.

Вот дом, где он проживал. Сейчас этот дом выглядит немножко по другому, живут тут другие люди. Впереди были полы – просто набросанные доски, а сзади земля. У него в глазах всегда была обида. Возможно, потому что не было нормального детства», – рассказала учительница. 

Дом, где рос Юрий Шатунов. фото: кадр из передачи "Привет, Андрей!"

Юрий Шатунов с учительницей и одноклассниками. Фото: соцсети звезды

Там в селе находится могила мамы Шатунова Веры, которая умерла очень рано. По словам знакомых, она была очень скромной. 

«Юра переживал, что тоже уйдет рано. Интересно, что у него и у мамы одинаковый диагноз – сердечная недостаточность», – призналась учительница. 

Галина отметила, что за могилой ухаживает двоюродный брат Шатунова Долгушин Александр. Она призналась, что ей очень горько и больно. 

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Могила мамы Юрия Шатунова. Фото: кадр из передачи "Привет, Андрей!"

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