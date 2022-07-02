«Юра переживал, что тоже уйдет рано»: учительница показала скромный дом, в котором Шатунов жил с мамой

Юрий Шатунов был звездой 80-х годов. Он много лет бы солистом группы «Ласковый май» и смог покорить сердца миллионов людей.

Артист и после ухода из группы исполнял «Розовый вечер» и «Белые розы». Примечательно, что незадолго до смерти он выиграл суд и получил право исполнять эти песни.