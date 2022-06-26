Кузнецов рассказал о последних словах Шатунова, которые навсегда останутся в его памяти

Композитор, наставник и близкий друг Юрия Шатунова Сергей Кузнецов воспринял смерть артиста очень болезненно. На церемонии прощания со звездой 80-х он с грустью в глазах вспомнил последние слова Шатунова, которые теперь навсегда останутся в его памяти.

Детали разговора с певцом Кузнецов не раскрыл, однако то, что сказал исполнитель хита «Белые розы» в конце диалога, признается композитор, теперь невозможно забыть.

«Ладно, Кузька, пошел я работать», — сказал Шатунов другу на прощание.

Ранее сообщалось, что Шатунов содержал основателя группы «Ласковый май», встретившего старость в нищете. При этом между коллегами не всегда были теплые отношения, они даже какое-то время не общались. Как объяснил Кузнецов, с певцом в один прекрасный момент «стало сложно», но позднее они помирились.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».