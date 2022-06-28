На похороны Юрия Шатунова смогли пройти только самые близкие

На Троекуровском кладбище в Москве прошли похороны Юрия Шатунова. На церемонию прибыли несколько иномарок. В одном из автомобилей находился Сергей Кузнецов — создатель группы «Ласковый май» и автор хита «Белые розы». В другой машине, по некоторым данным, приехали вдова и дети артиста.

Больше никого на кладбище не пропустили — ни поклонников Шатунова, ни журналистов. Преградой для всех желающих попасть на кладбище стала машина Росгвардии, перегородившая дорогу. Рядом с машиной стояли охранники в сопровождении служебной собаки.

Единственное, что можно было рассмотреть с далекого расстояния, — это огромные портреты Шатунова и венки белых роз, установленные рядом с могилой. Судя по небольшому числу подъехавших машин, в похоронах певца приняли участие только самые близкие люди, сообщает издание «МК».

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