«Большое потрясение для меня»: Андрей Разин высказался о Юрии Шатунове на девятый день после его смерти

В эту пятницу, первого июля, исполнилось девять дней со дня смерти культового музыканта, солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова.
Продюсер коллектива, который когда-то сделал из детдомовского мальчика звезду всесоюзного масштаба, Андрей Разин в своем микроблоге почтил память Юрия Шатунова.
Он признался. что скоропостижная смерть Юрия Шатунова стала для него огромным потрясением.
«Сегодня девять дней, как не стало Юры Шатунова. Его уход из жизни - большое потрясение для меня лично и для всех фанатов группы «Ласковый май». Я еще раз хочу выразить соболезнования его детям и супруге. Ведь кроме них и меня, его кума, у Юры на этой земле никого не осталось. Пусть земля ему будет пухом. Царствие Небесное», - написал в микроблоге Андрей Разин.
Стоит отметить, что в последнее время Юрий Шатунов и Андрей Разин общались только через адвокатов. Продюсер судился с певцом по поводу авторских прав, запрещая ему исполнять когда-то прославившие его на всю страну песни.
Напомним, 48-летний Юрий Шатунов умер 23 июня от обширного инфаркта.
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