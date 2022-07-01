«Большое потрясение для меня»: Андрей Разин высказался о Юрии Шатунове на девятый день после его смерти

Стоит отметить, что в последнее время Юрий Шатунов и Андрей Разин общались только через адвокатов. Продюсер судился с певцом по поводу авторских прав, запрещая ему исполнять когда-то прославившие его на всю страну песни.

Напомним, 48-летний Юрий Шатунов умер 23 июня от обширного инфаркта.

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