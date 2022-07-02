Ушел без наград: в правительстве ответили на предложение вручить Шатунову звание посмертно

После похорон Юры Шатунова многочисленные поклонники решили, что несправедливо их кумир остался без званий. Ведь артист, на самом деле, не имел никаких наград. Поэтому в Интернете была создана петиция о вручении исполнителю хитов «Белые розы» и «Седая ночь» звания «народный артист» посмертно.

На инициативу в правительстве дали ответ, пишет сайт Sportkp.ru. Такое звание, как «Народный артист», присваивается за заслуги в творчестве при условии, если у человека уже есть звание «Заслуженный артист». И на посмертное вручение должно быть основание в виде подвига. Ни того, ни другого Юра Шатунов не имел.

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