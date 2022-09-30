Яблоко от яблоньки: Кети Топурия поделилась редким фото с моложавой мамой

Солистка группы «А’Студио» празднует день рождения своей родительницы.
Кети Топурия

Кети Топурия. Фото: Global Look Press

Кети Топурия уже давно прославилась на всю страну. Она является солисткой группы «А’Студио». Певица славится своим чувством стиля и каждый раз восхищает публику стильным образами. Она не скрывает, что прикладывает усилия, чтобы быть в форме. При этом артистка является мамой двоих детей: Оливии и Адама.

Обычно Кети делится кадрами с выступлений. Также она часто хвастается новыми нарядами. Свободное время певица предпочитает посвящать семье. Она счастлива в браке с Львом Деньговым. Минувшим летом они отдохнули на Капри.

30 сентября Топурия поздравила свою маму с днем рождения. Наталья часто приезжает в гости к певице и с радостью нянчится со своими внуками. Артистка выложила архивное фото, на котором они запечатлены вместе. Кети обнародовала редкий кадр. Поклонники поразились тому, как мама и дочка похожи. У них одинаковый овал и черты лица.

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Кети Топурия с мамой. Фото: соцсети звезды

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие теперь уверены, что дочь Топурии растет копией не мамы, а бабушки. Наталья по профессии инженер-химик. Она после замужества за отцом Кети, Андро, стала домохозяйкой. Папа Кети был грузинским криминальным авторитетом. Он ушел из жизни в 2010 году. О своем папе звезда предпочитает не говорить.

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