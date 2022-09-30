Яблоко от яблоньки: Кети Топурия поделилась редким фото с моложавой мамой

30 сентября Топурия поздравила свою маму с днем рождения. Наталья часто приезжает в гости к певице и с радостью нянчится со своими внуками. Артистка выложила архивное фото, на котором они запечатлены вместе. Кети обнародовала редкий кадр. Поклонники поразились тому, как мама и дочка похожи. У них одинаковый овал и черты лица.

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