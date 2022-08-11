«На вершине моды»: Топурия в алом платье с фатиновой юбкой и стильных босоножках щегольнула на Капри

Кети Топурия может похвастаться успешной карьерой. Она уже больше 15 лет выступает с группой «А’Студио».Певица славится вокальными данными, а также своим чувством стиля.
В свое время она похудела, а потом стала щеголять в необычных нарядах, которые восхитили стилистов. Теперь артистка кумир миллионов поклонников.
Несколько лет назад Кети снова вышла замуж. Теперь ее опорой является дипломат Лев Деньговы. У пары растет сын Адам.
Певица также воспитывает дочку Оливию от прошлых отношений. В этом году супруги уже ездили в Турцию, Грузию, а недавно они оказались на Капри. Там Топурия смогла выступить с итальянцем Андреа Бочелли.
А теперь певица удивила поклонников. На острове в Тирренском море она покрасовалась в алом платье с пышной фатиновой юбкой и изящным вырезом.
Наряд позволил подчеркнуть талию и изящные щиколотки. Прозрачные босоножки дополнили ее вечерний лук. Она распустила волосы и надела кулон на цепочке.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Кети. Многие осыпали ее комплиментами. А для сайта Teleprogramma.pro ее аутфит оценила стилист и имиджмейкер Лариса Тимиярева.
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Кети Топурия. Фото: соцсети звезды
«Кети демонстрирует абсолютную женственность. Почему бы и нет, тем более, наконец - то женственность вновь на вершине моды, вернув себе ранее утерянные позиции. Очень грамотно расставлены акценты. Открытая зона декольте при целомудренном закрытом низе.
Самый модный акцент этого лета — зона груди импровизированным бра, который выделен на платье. Модный градус усиливает намек на корсет, а корсеты в тренде. Объем многослойной юбка из фатина уравновешен распущенными волосами. Бретельки платья и открытость зоны декольте поддержаны открытой летней обувью в стиле вьетнамок. Не смотря на красный цвет платья, который выступает акцентом в образе, образ легкий.
И это не только за счет воздушного фатина, но и за счет клубничного оттенка красного и за счет того, что Кэти не стала усиливать драму и красный цвет поддержала педикюром, а не помадой. Эта, на первый взгляд, маленькая деталь, играет большую роль.
Вся привлекательность платья расположена в портретной зоне, где успокаивается макияжем с нюдовыми губами, а красный лак расположен в зоне целомудренного низа. В данном образе все на своих местах: все гармонично и органично!» – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии «Art in Style» по направлению Имиджелогия. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.
Лариса Тимиряева. Фото: Teleprogramma.pro