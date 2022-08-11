«На вершине моды»: Топурия в алом платье с фатиновой юбкой и стильных босоножках щегольнула на Капри

«Кети демонстрирует абсолютную женственность. Почему бы и нет, тем более, наконец - то женственность вновь на вершине моды, вернув себе ранее утерянные позиции. Очень грамотно расставлены акценты. Открытая зона декольте при целомудренном закрытом низе.

Самый модный акцент этого лета — зона груди импровизированным бра, который выделен на платье. Модный градус усиливает намек на корсет, а корсеты в тренде. Объем многослойной юбка из фатина уравновешен распущенными волосами. Бретельки платья и открытость зоны декольте поддержаны открытой летней обувью в стиле вьетнамок. Не смотря на красный цвет платья, который выступает акцентом в образе, образ легкий.

И это не только за счет воздушного фатина, но и за счет клубничного оттенка красного и за счет того, что Кэти не стала усиливать драму и красный цвет поддержала педикюром, а не помадой. Эта, на первый взгляд, маленькая деталь, играет большую роль.

Вся привлекательность платья расположена в портретной зоне, где успокаивается макияжем с нюдовыми губами, а красный лак расположен в зоне целомудренного низа. В данном образе все на своих местах: все гармонично и органично!» – высказалась эксперт.