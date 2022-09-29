Стильная детская: Топурия засняла подросшую дочку от бизнесмена Гейхмана с любимыми питомцами

На этот раз Кети решила поделиться домашним видео. Она запечатлела семилетнюю дочку, которая играла с карманной собачкой и ящеркой. Певица показала интерьер детской комнаты. Там обои в бежевых тонах, светлая кровать и столик у окна, где можно делать уроки. Оливия лежала на полу и смеялась, так как питомцы ее окружили.

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