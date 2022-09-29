Стильная детская: Топурия засняла подросшую дочку от бизнесмена Гейхмана с любимыми питомцами

Кети Топурия уже много лет строит карьеру певицы. Она прославилась, когда стала частью группы «А’Студио». Многие поклонники восхищаются не только ее вокалом, но и чувством стиля. В 36 лет она не перестает следить за фигурой. На сцене артистка часто блистает в роскошных платьях. В обычной жизни она носит джинсы, свитера и жакеты в стиле кэжуал.
В этом году Кети много путешествовала с семьей. При этом она часто брала с собой детей: дочку Оливию и сына Адама. Старшая наследница артистки родилась в первом брака, а вот второй малыш появился в прошлом году. Его отцом стал дипломат Лев Деньгов, с которым певица счастлива в браке.
На этот раз Кети решила поделиться домашним видео. Она запечатлела семилетнюю дочку, которая играла с карманной собачкой и ящеркой. Певица показала интерьер детской комнаты. Там обои в бежевых тонах, светлая кровать и столик у окна, где можно делать уроки. Оливия лежала на полу и смеялась, так как питомцы ее окружили.
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Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что девочка очень похожа на папу Льва Гейхмана, бизнесмена.
«Ну что за кудряшка», «Какая она очаровательная», «Столько у нее питомцев», «Она вся в папу», «Красивая комната у Оливки», «Она само очарование», «Красивая такая, прям слов нет», — стали писать подписчики.