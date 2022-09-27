Преобразилась: Кети Топурия в джемпере небесно-голубого цвета и джинсах клеш отметилась в салоне красоты

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Многие поклонники восхищаются тем, как она поет, а также ее чувством стиля. Артистка часто выступает в роскошных вечерних платьях.
При этом она регулярно хвастается и повседневными образами. После рождения второго ребенка звезда быстро вернулась в форму. Она не перестает радовать поклонников выступлениями.
Топурия успешно совмещает материнство и карьеру. Минувшим летом она много путешествовала. При этом певица была с сыном Адамом и дочкой Оливией. Теперь у певицы начались гастроли. Однако она решила отправиться в салон красоты ради преображения.
На этот раз Топурия предстала в джинсах клеш и джемпере небесно-голубого цвета. Она решилась на смену прически. Ей снова высветлили две пряди, укоротили локоны и сделали челку-мамочки. Она покрасовалась в своем новом образе на камеру. Кети не скрывает, что любит экспериментировать с имиджем.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну вы всегда прекрасно выглядите», «Цвет волос роскошный», «А я прям в восторге от вашего наряда», «Кака обворожительная красотка», «Вам словно 18 лет», — стали писать подписчики.