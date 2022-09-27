Преобразилась: Кети Топурия в джемпере небесно-голубого цвета и джинсах клеш отметилась в салоне красоты

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Многие поклонники восхищаются тем, как она поет, а также ее чувством стиля. Артистка часто выступает в роскошных вечерних платьях.

При этом она регулярно хвастается и повседневными образами. После рождения второго ребенка звезда быстро вернулась в форму. Она не перестает радовать поклонников выступлениями.