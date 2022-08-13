«Я абсолютно счастлива»: Проскурякова в шелковом мини-платье цвета молока оторвалась с подругами

Юлия Проскурякова с юного возраста строит карьеру в шоу-бизнесе. Уже в 13 лет она выступала с ВИА «Аленушка». Потом артистка построила успешную сольную карьеру. Рядом с ней уже 12 лет находится Игорь Николаев.

Пара не только вместе выходит в свет, но и порой выступает на одной сцене. Они воспитывают дочку Веронику. Обычно супруги редко проводят время раздельно.