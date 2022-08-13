«Я абсолютно счастлива»: Проскурякова в шелковом мини-платье цвета молока оторвалась с подругами

Юлия Проскурякова с юного возраста строит карьеру в шоу-бизнесе. Уже в 13 лет она выступала с ВИА «Аленушка». Потом артистка построила успешную сольную карьеру. Рядом с ней уже 12 лет находится Игорь Николаев.
Пара не только вместе выходит в свет, но и порой выступает на одной сцене. Они воспитывают дочку Веронику. Обычно супруги редко проводят время раздельно.
На днях Юлия отпраздновала свое 40-летие. Она без стеснения объявила о своем юбилее и принимала поздравления. Певица отправилась за город, где собрала родных. Она устроила застолье с мужем, дочкой и свекровью. Они насладились домашней едой, фруктами и блинами. Однако вечером именинница уже праздновала день рождения с подругами в клубе.
Проскурякова облачилась в шелковое платье на запах молочного цвета. Она была на каблуках. Певица распустила волосы и сделала неброский макияж. наряд скрыл недостатки фигуры и подчеркнул стройные ноги. Она повеселилась в компании подруг.
«Спасибо моей семье и моим друзьям! Некоторые из которых приехали ко мне на один день, чтобы разделить со мной этот праздник. Отдельное спасибо Алле Фомкиной за такой шикарный подарок - зеркало, которое сделали специально для меня из деревянных веток, которые выбросило штормом на берег!
Юлия Прскурякова с подругами. Фото: соцсети звезды
Спасибо всем огромное за поздравления! За подарки и ваше внимание! За теплые и добрые слова в мой адрес! Спасибо! Я абсолютно счастлива», – заявила артистка.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Юлия. Многие отметили, что она может дать фору более молодым коллегам. Также ее осыпали комплиментами и теплыми пожеланиями.
Юлия Проскурякова. Фото: соцсети звезды