«Жара нереальная»: Проскурякова в платье в пол с ажурными пайетками предстала с Николаевым в Муроме

Юлия Проскурякова является известной актрисой и певицей. Уже больше 10 лет она счастлива в браке с Игорем Николаевым. У пары подрастает дочка Вероника, которой шесть лет.

Влюбленные раньше часто бывали в гостях у Аллы Пугачевой в деревне Грязь. Теперь они редко выходят в свет. На днях артист сводил маленькую наследницу на шопинг магазин игрушек.