«Жара нереальная»: Проскурякова в платье в пол с ажурными пайетками предстала с Николаевым в Муроме

Юлия Проскурякова является известной актрисой и певицей. Уже больше 10 лет она счастлива в браке с Игорем Николаевым. У пары подрастает дочка Вероника, которой шесть лет.
Влюбленные раньше часто бывали в гостях у Аллы Пугачевой в деревне Грязь. Теперь они редко выходят в свет. На днях артист сводил маленькую наследницу на шопинг магазин игрушек.
В последнее время Юлия много работает. Она участвует в съемках новых проектов. Но на этот раз она уехала с мужем в Муром. Супруги порадовали поклонников тем, что спели в дуэте.
На сцене певица предстала в нежно-голубом платье с ажурными пайетками. Наряд в пол скрыл изъяны ее фигуры. Николаевы облачился в белые джинсы и куртку из денима. А вот для прогулки Проскурякова обычно выбирала стиль кэжуал.
«Бодримся перед выходом на сцену в Муроме! Жара нереальная! Зато на сцене ветерок и прекрасная публика!» – написал певец.
Поклонники восхитились тем, как выглядит пара. Многие отметили, что их идиллию в отношениях видно за версту.
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«Ну какие красивые», «Любимая пара», «Как Юленьке идут нежные цвета», «Ох, платье сказочное», «До чего красивая пара», «Гармоничные», — стали писать пользователи Сети.
Игорь Николаев, Юлия Проскурякова и Жасмин. Фото: соцсети звезды