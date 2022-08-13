Уикенд на природе: Проскурякова устроила застолье на веранде с Николаевым, свекровью и подросшей дочкой

Юлия Проскурякова является популярной певицей. Она уже давно вступает на сцене. Артистка счастлива в браке с Игорем Николаевым уже12 лет. Она подарила ему дочку Веронику. Влюбленные часто вместе проводят время не только дома, но и светских раутах. Недавно избранница Николаева отметила свое 40-летие.
На этот раз Юлия решила отпраздновать свой юбилей в кругу родных. Она отправилась за город, где устроила застолье на веранде. В соцсети артистка поделилась кадром, на котором собрала семью за столом. Ее поздравила свекровь Светлана Митрофановна, муж и дочка. Вероника была в летнем платье в цветочек.
Певица угощала всех фруктами, блинчиками, салатами. На столе стояла ваза с белоснежным букетом роз. Сама именинница предстала в синем платье и лодочках на шпильке.
«День рождения – праздник детства! Это абсолютно точно! Спасибо моей семье и моим друзьям!» – написала звезда.
Юлия Проскурякова и Игорь Николаев с мамой и дочкой. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Юлия. Многие осыпали ее комплиментами. «Красавица, будь счастлива!», «Вы очень добрый и светлый человек. А светленькой быть вам к лицу», «Юлия, как хорошо, что вы есть у нас! Счастья», «Вероника выросла», — стали списать подписчики.