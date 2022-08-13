Уикенд на природе: Проскурякова устроила застолье на веранде с Николаевым, свекровью и подросшей дочкой

Поклонники восхитились тем, как выглядит Юлия. Многие осыпали ее комплиментами. «Красавица, будь счастлива!», «Вы очень добрый и светлый человек. А светленькой быть вам к лицу», «Юлия, как хорошо, что вы есть у нас! Счастья», «Вероника выросла», — стали списать подписчики.