Музыка и любовь: как Игорь Николаев стал одним из лучших композиторов современности и с третьей попытки нашел свою единственную

В этом году артисту исполнилось 62 года.

Песни Игоря Николаева знают и любят миллионы в России и далеко за ее пределами. Он написал десятки композиций, ставших настоящими хитами. А талант в нем разглядела сама Алла Пугачева, с легкой руки которой парень с Сахалина попал на сцену. Как складывалась жизнь композитора — в материале Teleprogramma.pro.

Игорь Николаев: детство и начало карьеры

Игорь Николаев родился 17 января 1960 года на Сахалине, в небольшом городке Холмск. Его отец Юрий Иванович был поэтом-маринистом, членом Союза писателей СССР и капитаном дальнего плавания. А мама Светлана Митрофановна работала бухгалтером. Когда папа уходил в рейс, маленький Игорь оставался с мамой, которая и рассмотрела в нем музыкальный талант.

Однажды она отвела сына в музыкальную школу, где после прослушивания будущую звезду оставили учиться по классу скрипки.

В 1974 году Николаев стал студентом Сахалинского музыкального училища, выбрав для изучения теорию музыки. Кстати, работать Игорь Николаев начал достаточно рано. Уже в возрасте 14 лет она играл в сахалинском ресторане.

«Ресторан был местом, где звучала отличная живая музыка. Тогда у нас был колоссальный заработок, не сравнимый с советским окладом — за вечер мы могли заработать 150 рублей и больше», — признавался Николаев в программе «Мой герой» на канале «ТВЦ».

Отучившись на первом курсе, Игорь Николаев решил покорить Москву.

Он поступил сразу на второй курс музыкального училища при Московской консерватории им. Чайковского. После его окончания будущая звезда поступил Московский институт культуры, где учился на эстрадном отделении под руководством Игоря Бриля. Диплом о высшем образовании Николаев получил в 1980-м.

В 18 лет Игорь снял квартиру, перевез семью в Москву, а сам устроился на работу в московскую филармонию и начал гастрольную деятельность. Буквально сразу после этого на подающего надежды музыканта обратила внимание сама Алла Пугачева и предложила стать клавишником ВИА «Рецитал». Игорь Николаев без раздумий согласился и стал аранжировщиком.

«Был один эфир в «Утренней почте», а на следующий день я вышел на автобусную остановку и понял, что люди смотрят на меня как-то по-другому», — вспоминал Николаев.

Кроме этого начал писать песни для Примадонны. Так вся страна услышала «Айсберг» и «Расскажите, птицы», которые в короткие сроки стали хитами.

Игорь Николаев: творчество и популярные песни

В 1985-м в карьере Игоря Николаева случился неожиданный поворот. В рамках «Песни года» Алла Пугачева исполнила композицию «Паромщик», а Игорь Скляр — «Комарово». Успех был невероятным. Так, буквально в одночасье музыкант стал самым популярным композитором в СССР.

Спустя год Игорь Николаев решил начать свою сольную карьеру, исполнив собственную песню «Мельница». После зрителям были представлены «День рождения», «Малиновое вино», «Поздравляю», «Выпьем за любовь», которые вошли в первый альбом композитора и теперь уже певца — «Мельница». Он появился в 1987 году.

В 1988-м Игорь Николаев вышел на сцену «Песни года», где спел «Королевство кривых зеркал». А спустя два года артист встретил молодую певицу из Украины Наташу Порывай, которая в будущем станет его второй женой.

Тандем получился весьма интересным и своеобразным. Николаев писал песни, а Королева — именно такой псевдоним предложил ей артист — пела. После решили создать дуэт. Так появились «Дельфин и русалка», «Такси», «Зимние месяцы». Композиции стали популярными не только в СССР, но и за его пределами.

1990-е и 2000-е стали самыми продуктивными в карьере Игоря Николаева как исполнителя и композитора. Так, в 1990-м вышел дебютный альбом Наташи Королевой «Желтые тюльпаны».

А в марте 1992 года в «Олимпийском» с невероятным успехом прошла премьера совместной программы Игоря Николаева и Натальи Королевой «Дельфин и русалка». Тогда же вышел одноименный альбом.

В этом же году, только уже в ноябре, состоялась премьерная программа Ирины Аллегровой — «Не улетай, любовь», состоящая преимущественно из песен Игоря Николаева. А позже артистка представила фанатам альбом «Странник мой».

После такого оглушительного успеха Игорь Николаев получил Национальную российскую музыкальную премию «Овация» в номинации «Альбом года» за пластинку «Дельфин и русалка».

В 1994 году свет увидели сразу два альбома — «Малиновое вино» Николаева и альбом Королевой «Поклонник».

В 1995 году Игорь Николаев отличился как композитор. Он получил премию «Овация» в номинации «Композитор года». В этом же году вышел альбом «Выпьем за любовь» и альбом Наташи Королевой «Конфетти». В 1997 году Игорь Николаев стал «Поэтом года», получив премию «Овация».

Годом позже Николаев представил альбом «Игорь Николаев – 98» с песнями, исполненными на творческих вечерах. В него вошли песни Аллы Пугачевой, Наташи Королевой, Филиппа Киркорова, Льва Лещенко, Владимира Винокура, Иосифа Кобзона, написанные Игорем Николаевым.

В 2000 году Игорь Николаев представил альбом «Разбитая чашка любви», а в следующем году получил звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

Тогда же Игорь Николаев и Диана Гурцкая получили премию «Овация» в номинации «Дуэт года». В 2002 году поклонникам был представлен альбом «Прости и отпусти», а Николаев стал «Лучшим композитором года» в рамках фестиваля «Песня года».

В 2004-м Игорь Николаев попробовал себя в качестве педагога в рамках проекта «Фабрика звезд – 4». А в 2006 году за заслуги перед Отечеством Игорю Николаеву были вручены два ордена: золотой орден «Служение искусству» и Орден Петра Великого I степени.

В 2008 году выходит диск «Игорь Николаев. Любимая коллекция mp3». После этого Игорю Николаеву был вручен серебряный Орден детства.

Игорь Николаев: доход

До пандемии каждый корпоратив Игорь Николаев оценивал в 1,2 млн рублей. Неудивительно, что у композитора есть несколько объектов недвижимости в разных странах. Так, в подмосковной Барвихе-2 он живет в особняке, стоимость которого по некоторым данным составляет 63 млн рублей. Кроме того, у него есть таунхаус в Латвии и апартаменты в Майами.

Игорь Николаев: личная жизнь

Первый раз Игорь Николаев женился в 18 лет. Его избранницей стала Елена Кудряшева — одноклассница и первая любовь, которая в 1978-м родила дочь Юлию. Их брак продлился до 1991 года. Сейчас Елена живет в США.

С Натальей Порывай Игорь познакомился еще будучи в первом браке. По воспоминаниям самого композитора, при первой встрече с будущей женой он буквально пришел в ужас от ее внешнего вида, но все-таки прислушался к голосу. Со временем Наташа начала не только оттачивать вокальные навыки, но и работать над своим имиджем. А позже между ними проскочила искра. В 1992-м композитор сделал предложение Наташе Королевой.

Их роман стал настоящей сенсацией, а роскошная свадьба началась прямо в квартире Николаева. Сотрудники ЗАГСа пришли к композитору домой. Они развелись в 2001-м. Королева утверждала, что Николаев был неверен ей. Но первую измену артистка простила, а спустя год ситуация повторилась. После этого Наташа подала на развод.

Несмотря на такой результат десятилетнего брака, бывшие супруги поздравляют друга друга в соцсетях с днем рождения, а в прошлом году Королева и вовсе побывала на концерте Николаева и вышла к сцене, поблагодарив его за творчество.

Следующие четыре года композитор искал ту единственную, которая бы заменила Королеву. И однажды на гастролях в Екатеринбурге увидел Юлию Проскурякову. Она с детства занималась вокалом и работала помощником нотариуса, а на концерт Игоря пошла по приглашению подруги.

Каким-то чудом ей удалось пробиться к сцене и заговорить с ним. Николаев оценил вокальные возможности юной артистки и попросил диск с песнями. А позже Юлия Проскурякова приехала в Москву и осталась там. Артист арендовал для Юлии квартиру, а спустя год они стали жить вместе. В этом году Проскурякова отметит свое 40-летие. Разница в возрасте супругов — 22 года.

Николаев сделал ей предложение в сентябре 2010-го, после того как они вернулись с фестиваля в Юрмале. В 2015-м у них родилась долгожданная дочь Вероника, которая в этом году пойдет в первый класс.

Старшая дочь Николаева живет в Майами. Она врач по образованию, хотя с детства занималась музыкой и даже с отличием окончила училище.

Еще совсем малышкой она попала в детский телепроект «Спокойной ночи, малыши», в котором пела песню «Винни-Пух». Юлия также снималась в клипе на композицию «Незваный гость» в исполнении Аллы Пугачевой.

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Игорь Николаев: последние новости

17 января Игорь Николаев отметил свое 62-летие. День рождения он провел в Дубае. В этот день он представил клип «Любовь моей жизни». А перед Новым годом сделал подарок своей дочке — в семье появился породистый котенок. В последнее время композитор заметно располнел. Хотя в былые времена при росте 172 см его вес был 69 кг.

Альбомы:

«Мельница»

«Королевство кривых зеркал»

«Фантастика»

«Мисс Разлука»

«Дельфин и русалка»

«Малиновое вино»

«Выпьем за любовь»

«Пятнадцать лет. Лучшие песни»

«Игорь Николаев – 1998»

«Разбитая чашка любви»

«Самая родная»

«Пять причин»

«Дочка …и я»

«Прости и отпусти»

«На обложке журнала (Песни на стихи Павла Жагуна)»

«Бедный Моцарт»

«Здравствуй»

«Миллион красивых женщин»

«Как ты прекрасна»

«Просто все прошло»

«Лучшие песни. Новая коллекция»

«Игорь Николаев и Юлия Проскурякова: Новые песни»

«Англоязычные песни Игоря Николаева»

«Линия жизни»

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