«Вся такая прилежная»: Муцениеце с новой прической и в сарафане в клетку похвасталась лифтолуком

Агата Муцениеце многим знакома по сериалу «Закрытая школа», в котором играла с Павлом Прилучным.
Примечательно, что артистка тогда вышла замуж за коллегу и подарила ему двоих детей: Тимофея и Мию. Однако два года назад их брак, который казался идеальным, дал трещину. Теперь бывшие супруги общаются только ради наследников.
Недавно Прилучный с детьми отдохнул в Турции. Компанию ему составила новая возлюбленная Зепюр Брутян. А вот Муцениеце была на съемках. Несколько дней в Москве она провела без детей, поэтому успела повеселиться с друзьями и посетить светские мероприятия. Но на днях артистка воссоединилась с наследниками.
Поклонники заметили, что Агата обновила гардероб. Накануне она покрасовалась в летнем платье с пышными рукавами. А 6 июля актриса решила облачиться в сарафан цвета омлета с принтом в виде животных. Она также сделала новую прическу с косичкой.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
«Я вся такая прилежная», — написала звезда.
Поклонники восхитились лифтолуком артистки. Многие отметили, что Агата похорошела. Другие пришли в восторг от ее образа.
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В соцсетях актриса получила множество комплиментов.
«Какая вы красивая», «Похоже, что вы наряжаетесь, чтобы утереть нос бывшему», «Ну очень вам идут такие цвета», «Не прилежная, а хорошенькая», «Роскошный лучок», — стали писать подписчики.