«Вся такая прилежная»: Муцениеце с новой прической и в сарафане в клетку похвасталась лифтолуком

Недавно Прилучный с детьми отдохнул в Турции. Компанию ему составила новая возлюбленная Зепюр Брутян. А вот Муцениеце была на съемках. Несколько дней в Москве она провела без детей, поэтому успела повеселиться с друзьями и посетить светские мероприятия. Но на днях артистка воссоединилась с наследниками.

Поклонники заметили, что Агата обновила гардероб. Накануне она покрасовалась в летнем платье с пышными рукавами. А 6 июля актриса решила облачиться в сарафан цвета омлета с принтом в виде животных. Она также сделала новую прическу с косичкой.