«Самое большое счастье»: Муцениеце в летнем платье в цветочек и куртке из денима воссоединилась с дочкой Прилучного

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она успела отметиться в разных ролях. Многие зрители полюбили ее благодаря сериалу «Закрытая школа», но также актриса долгое время состояла в браке с Павлом Прилучным.

Их считали одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Но в 2020 году они расстались.