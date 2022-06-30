«Самое большое счастье»: Муцениеце в летнем платье в цветочек и куртке из денима воссоединилась с дочкой Прилучного

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она успела отметиться в разных ролях. Многие зрители полюбили ее благодаря сериалу «Закрытая школа», но также актриса долгое время состояла в браке с Павлом Прилучным.
Их считали одной из самых гармоничных пар в отечественном шоу-бизнесе. Но в 2020 году они расстались.
А вот теперь Агата живет с детьми в старой квартире, но она стала больше работать и купила в этом году дом, где делает ремонт.
Поклонники заметили, что актриса постройнела и похорошела. А вот Павел недавно стал проводить время с Зепюр Брутян. По данным СМИ, влюбленные тайно сыграли свадьбу. А недавно звезда сериала «Мажор» с избранницей отдохнул в Турции и детей взял с собой.
Еще 28 июня Прилучный вернулся в Москву. Он не стал сразу возвращать детей бывшей жене. Но спустя два дня актриса с радостью сообщила, что воссоединилась с дочкой.
А почему сын к ней не приехал, она умолчала. Муцениеце предстала в белом платье в цветочек и куртке из денима. Она заобнимала наследницу.
«Со мной случилось самое большое счастье на планете! Я так по тебе скучала, зая! Нет, я больше!» — сказала звезда.
Потом артистка решила порадовать дочку и сводила ее в центр развлечений, где проходит выставка. Мия смогла потанцевать и попрыгать, а также попробовать свои силы в разных играх.
«Моя танцовщица маленькая! Смотрите», — сказала Муцениеце.
Поклонники восхитились тем, как подросла наследница. Многие также отметили, что бывшая жена Прилучного — заботливая мама.
А другие звездные новости читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль». Подпишитесь, если вы еще этого не сделали.