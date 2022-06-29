«Балую»: Прилучный запечатлел подросшую дочку Муцениеце на шопинге в Москве

На этот раз Павел провел время в Турции с новой возлюбленной и детьми от первого брака: Мией и Тимофеем. Он делился красочными кадрами. По данным СМИ, артист тайно сыграл свадьбу с избранницей, но пока официально об этом не объявлял. А на днях они вернулись в Москву. Однако Прилучный не стал возвращать детей Агате Муцениеце.

Заботливый папа отправился с наследниками на шопинг. Он заснял подросшую дочку в комбинезоне. Мия успела загореть за время отпуска.