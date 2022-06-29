«Балую»: Прилучный запечатлел подросшую дочку Муцениеце на шопинге в Москве

Павел Прилучный давно стал популярным актером. Недавно он сообщил, что скоро стартует премьера нового сезона сериала «Мажор».
Также актер успел сняться в других картинах и попробовать свои силы в качестве режиссера. Но в последнее время в обществе обсуждают его личную жизнь, так как он провел время сначала на съемках, а потом на курорте с Зепюр Брутян.
На этот раз Павел провел время в Турции с новой возлюбленной и детьми от первого брака: Мией и Тимофеем. Он делился красочными кадрами. По данным СМИ, артист тайно сыграл свадьбу с избранницей, но пока официально об этом не объявлял. А на днях они вернулись в Москву. Однако Прилучный не стал возвращать детей Агате Муцениеце.
Заботливый папа отправился с наследниками на шопинг. Он заснял подросшую дочку в комбинезоне. Мия успела загореть за время отпуска.
«Балую», — признался артист.
Мия Прилучная. Фото: соцсети звезды
А вечером Павел пожарил мясо и устроил ужин во дворе. Кадрами поделилась Брутян, которая, по всей видимости, теперь будет жить с актером. А вот Муцениеце находится на съемках. Она признавалась, что тоскует по детям. Актриса дружит с бывшим мужем. Она говорила, что готова на многое, чтобы дети росли счастливыми.
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