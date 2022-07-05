Романтичное настроение: Муцениеце предстала в воздушном платье с рукавами-фонариками — хите лета

Агата Муцениеце больше 10 лет строит карьеру в кино и может похвастаться яркими ролями в картинах «Закрытая школа», «Тобол» и «Честный развод».
Долгое время она состояла в браке с Палом Прилучным, но они расстались два года назад. Теперь экс-супруги общаются ради детей Тимофея и Мии.
Недавно Агата вернулась в Москву после съемок. Она также воссоединилась с детьми, которые отдохнули на море с Павлом. Теперь актриса старается больше времени уделять малышам. При этом поклонники заметили, что она стала выглядеть более женственно.
На этот раз Муцениеце покрасовалась в воздушном платье миди салатового цвета с рукавами-фонариками и акцентом на талии. Актриса подчеркнула свои изящные щиколотки. Сандалии в горчичном оттенке дополнили ее лук.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
При этом Агата была без макияжа, а волосы собрала в небрежный пучок. Примечательно, что актриса редко носит романтичные образы. Поклонникам понравился ее нежный образ. Многие осыпали ее комплиментами.
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К слову, такое платье стало хитом лета. Подобные луки носят Ксения Бородина и певица Валерия.
«Какая красивая», «Ой, а я вас такой не видела», «Это очень эффектно», «Как вы роскошно смотритесь», «Такая тут девочка-девочка», «Носите платья чаще», «Красота неземная», «Без макияжа вы особенно хороши», — стали писать подписчики.