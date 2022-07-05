Романтичное настроение: Муцениеце предстала в воздушном платье с рукавами-фонариками — хите лета

Агата Муцениеце больше 10 лет строит карьеру в кино и может похвастаться яркими ролями в картинах «Закрытая школа», «Тобол» и «Честный развод».

Долгое время она состояла в браке с Палом Прилучным, но они расстались два года назад. Теперь экс-супруги общаются ради детей Тимофея и Мии.