«Вся правда о Юре Шатунове»: Разин заявил о готовящемся грядущем расследовании

Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня от обширного инфаркта. Ему было 48 лет. Незадолго до смерти он выиграл затяжной судебный процесс у продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина за авторство песен.
Накануне Разин сообщил, что с нетерпением ждет того момента, когда один из российских телеканалов покажет программу о жизни Юрия Шатунова.
«Я благодарен правообладателям творчества группы «Ласковый май», которые разрешили одному из ведущих российских телеканалов снять программу, в которой будет рассказана вся правда о Юре Шатунове. Соответственно, я жду этого события, когда будет проведено журналистское расследование, в ходе которого будут сделаны выводы обо всем, что у нас случилось и привело к таким тяжелейшим последствиям», — написал Разин в своей соцсети.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, ранее стало известно, что Андрей Разин живет в турецкой Анталии, а не в США, как он заявлял ранее.