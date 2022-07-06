«Вся правда о Юре Шатунове»: Разин заявил о готовящемся грядущем расследовании

Юрий Шатунов умер в ночь на 23 июня от обширного инфаркта. Ему было 48 лет. Незадолго до смерти он выиграл затяжной судебный процесс у продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина за авторство песен.

Накануне Разин сообщил, что с нетерпением ждет того момента, когда один из российских телеканалов покажет программу о жизни Юрия Шатунова.