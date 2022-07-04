Как выглядит двойник Шатунова, которого Разин предложил публике на замену

Андрей Разин не один раз пытался заменить Юрия Шатунова, который решил уйти из-под его влияния и начать свой творческий путь. Он сам пел его хиты, а четыре года назад на «России 1» показал двойника артиста.

Его копия должна была начать гастроли по стране, подражая манере Юрия Шатунова, копируя его голос и имидж.

Как сообщает Telegram-канал «Неопра, блин!», 24-летнего Иона Ионицэ (родился в Молдове) Андрей Разин выбрал почти из двух тысяч претендентов.

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После тура он должен был сыграть в фильме «Ласковый май – 2». Однако зрители наотрез отказались принимать двойника Юрия Шатунова, и план продюсера провалился.

Напомним, перед самой смертью Шатунова суд постановил, что песни группы «Ласковый май» по праву должен исполнять музыкант, а не продюсер, который присвоил их.

Источник: телеканал «Россия 1», Telegram-канал «Неопра, блин!».