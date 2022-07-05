«Он распродал всю собственность и уехал в Америку»: директор покойного Шатунова выдал тайну Разина

Создатель культовой группы «Ласковый май» Андрей Разин спровоцировал новый скандал. Накануне в своих соцсетях он обвинил в смерти певца Юрия Шатунова судью, которая вынесла решение в пользу певца, восстановив его в авторских прав на песни группы «Ласковый май».

Директор покойного Юрия Шатунова вне себя от этих домыслов и перевода стрелок Андрея Разина. По словам Аркадия Кудряшова, Разина просто разрывает из-за того, что авторские права принадлежат теперь не ему, а Шатунову и его наследникам.

В беседе с журналистами Аркадий Кудряшов рассказал, что Разин уже давно уехал в Америку, а из России намерен выкачивать деньги.

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