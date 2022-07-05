«Он распродал всю собственность и уехал в Америку»: директор покойного Шатунова выдал тайну Разина

Создатель культовой группы «Ласковый май» Андрей Разин спровоцировал новый скандал. Накануне в своих соцсетях он обвинил в смерти певца Юрия Шатунова судью, которая вынесла решение в пользу певца, восстановив его в авторских прав на песни группы «Ласковый май».
Директор покойного Юрия Шатунова вне себя от этих домыслов и перевода стрелок Андрея Разина. По словам Аркадия Кудряшова, Разина просто разрывает из-за того, что авторские права принадлежат теперь не ему, а Шатунову и его наследникам.
В беседе с журналистами Аркадий Кудряшов рассказал, что Разин уже давно уехал в Америку, а из России намерен выкачивать деньги.
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«Он же распродал здесь всю собственность или переписал ее на других. Он сделал свой выбор в пользу Америки. При этом Разин хочет, как и прежде, выкачивать деньги из России. И таким хайповым способом пытается вернуть себе права на основные хиты «Ласкового мая».
Без этих прав он становится никем. Напомню: на сегодняшний день правообладателем самых известных песен «Ласкового мая» является Юрий Шатунов и его семья. А Разин даже после смерти Юрия не оставляет его в покое», — высказался Аркадий Кудряшов.
По материалам aif.ru.