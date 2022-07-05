«Разин ложью и судами довел Юру»: директор Шатунова обвинил экс-продюсера «Ласкового мая» в смерти певца

Накануне экс-продюсер «Ласкового мая» Андрея Разин вновь напомнил о себе на фоне переживаний семьи и поклонников в связи со скоропостижной смертью Юрия Шатунова.

Андрей Разин, который судился с покойным Юрием Шатуновым за авторские права, фактически обвинил в его уходе судью.

По словам Разина, вынеся решение в пользу Шатунова, судья дала ему ложную надежду в том, что он прав.