«Разин ложью и судами довел Юру»: директор Шатунова обвинил экс-продюсера «Ласкового мая» в смерти певца

Накануне экс-продюсер «Ласкового мая» Андрея Разин вновь напомнил о себе на фоне переживаний семьи и поклонников в связи со скоропостижной смертью Юрия Шатунова.
Андрей Разин, который судился с покойным Юрием Шатуновым за авторские права, фактически обвинил в его уходе судью.
По словам Разина, вынеся решение в пользу Шатунова, судья дала ему ложную надежду в том, что он прав.
«Думаю, что это решение привело Юру к такому эмоциональному всплеску на фоне большого и трудного гастрольного графика, что во многом повлияло на его уход из жизни. Имейте в виду, что, помимо оспаривания вашего незаконного решения, будет подана жалоба в Высшую квалификационную коллегию судей и поставлен вопрос о лишении вас статуса федеральной судьи», — написал Андрей Разин в своих соцсетях.
Директор Юрия Шатунова, Аркадий Кудряшов, признался, что был шокирован словами Андрея Разина. Лицемерие и желание свалить с больной головы на здоровую — налицо.
«Разин удрал в США. Он сам писал, что находится в Майами. По моему мнению, он самый настоящий иноагент, который, сбежав в Америку, оскорбляет оттуда не только судью Светлану Луневу, он оскорбляет всю судебную систему Российской Федерации. В действительности именно Разин своими высказываниями, ложью и судами довел Юру до инфаркта», — сказал Аркадий Кудряшов.
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Напомним, певец Юрий Шатунов скончался 23 июня. Причиной смерти 48-летнего вокалиста стал обширный инфаркт миокарда.
По материалам aif.ru