Все в зоне риска: цены на товары в России «взвинтят»

Экономисты объяснила, что произойдет в ближайшее время из-за скачков курса рубля. Сначала цены стали рости, когда образовался гигантский дисбаланс между импортом и экспортом. Аналогичная диспропорция возникла между спросом и предложением внутри страны.

Эксперт Центра политических технологий Никита Масленников отметил, что сейчас ситуация другая. По его словам, ранее Центробанк повысил ставки и ввел валютные ограничения, поэтому внутренние цены в марте пострадали не так сильно.

«Между тем проинфляционных факторов хватает. Один из них будет усиливаться летом, по мере восстановления импорта. Новые поставки будут дороже старых: во-первых, из-за усложнения транспортно-логистических маршрутов, во-вторых, поставщики закладывают в свои отпускные цены риски попадания под вторичные санкции. Не забудем и про нашу сезонную плодоовощную продукцию: в августе–сентябре она традиционно перестает дешеветь. То июньское явление, которое Минэкономразвития поспешило назвать дефляционным трендом, обусловлено текущими ценами на овощи и фрукты», — рассказал Масленников.

Аналитик Bitzlato Алексей Михайлов предупредил, что сильный доллар и глобальная инфляция однозначно приведут к очередному ценовому всплеску внутри нашей страны: увеличатся затраты производителей на приобретение необходимого им импорта, а значит, подорожают многие товары, продукты питания, медикаменты, автомобили, пишет МК.

Как объяснили экономисты, на рубль действовало несколько факторов в последние месяцы. В их числе налоговый период, Центробанк и туристический сезон.

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