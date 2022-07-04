«Все изменится уже 7 июля»: экономисты рассказали, что будет с курсом рубля и доллара в ближайшее время

Экономисты утверждают, что на рубль действовало несколько факторов в последние месяцы. По словам ведущего аналитика отдела глобальных исследований «Открытие инвестиции» Андрея Кочеткова, налоговый период, который сильно поддерживал рубль в июне, сейчас завершился, потому экспортеры больше не продают валюту в массовом порядке, чтобы обеспечить для себя налоговые платежи.

Влияет на ситуацию и Центробанк, который продолжил ослаблять валютные ограничения, повысив лимит переводов за рубеж до одного миллиона долларов в месяц. А кроме того, сейчас в разгаре туристический сезон, когда россиянам все равно нужна валюта, а значит, будет оказываться дополнительное давление на рубль.

Из-за всего это рубль и стал дешевле. Однако показатели экспорта все еще сильно превалируют над импортом. А именно это остается решающим фактором для рубля. Поэтому уже в начале июля курс российской валюты может снова пойти вверх. На ближайшее время баланс будет в районе от 50 до 60 рублей за доллар, по словам экономистов, пишет Primpress.

А другие новости читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль»

Напомним, что ранее сообщалось, что с 4 июля у пенсионеров начнут списывать до 2 тысяч рублей. А с 5 июля пенсионерам станет доступна новая льгота.

Смотрите также