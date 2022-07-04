До шести тысяч рублей в год: с 5 июля пенсионерам станет доступна новая льгота

Российским пенсионерам-должникам, с чьих счетов приставы списывали средства в счет уплаты долга, уже с 5 июля станет доступна новая льгота: она подразумевает возврат списанной суммы.

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева уточняет, что это возможно в том случае, если доход пенсионера ниже 150 процентов прожиточного минимума и в ситуациях, когда взыскание проводили с выплат от государства.

«Защита на взыскание сейчас наложена на социальные выплаты, которые проводятся гражданам по президентским или правительственным актам. Также вернуть можно выплату, которая переводилась пенсионерам в рамках государственной социальной помощи», — объяснила Киреева.

Эксперт добавила, что размер выплаты ограничен шестью тысячами рублей в год.

«Для этого достаточно подать заявление в банке в течение двух недель после списания. Банк обязан будет вернуть средства на счет в течение трех дней», — резюмировала эксперт в беседе с PRIMPRESS.

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Ранее сообщалось, что с 4 июля у пенсионеров начнут списывать до 2 тысяч рублей.