Из выплат и пособий: с 4 июля у пенсионеров начнут списывать до 2 тысяч рублей

Начиная с 4 июля, некоторые российские пенсионеры могут не досчитаться на своем балансе до 20% своего дохода (около 2400 рублей). Это касается исключительно тех, у кого есть долги по кредитам или платежам ЖКХ, и к делу уже подключились судебные приставы.

Однако если человек получает сумму, равную прожиточному минимуму, то, согласно нововведению, он может обезопасить свои кровные: по новым правилам, пенсионер может зафиксировать на своем счету указанную сумму, и тогда часть средств не спишется.

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Юрист Ирина Сивакова отметила, что если раньше ради этого нужно было обращаться к приставам, то теперь достаточно похода в банк, где открыт счет, пишет портал PRIMPRESS.