Все такие разные: Екатерина Климова в воздушном платье появилась с дочками и сыновьями на публике

Екатерина Климова большую часть жизни снимается в кино. Она не скрывает, что в ее жизнь было много ролей в сериалах. Зрители ее знают по роли в «Бедной Насте». В ее копилке более чем в 50 фильмов, из которых наибольшую известность ей принесла дилогия «Мы из будущего». Многие с трудом верят, что при этом звезда стала мамой четверых детей.
У Климовой есть взрослая дочка Елизавета от первого брака, 16-летний Матвей и 14-летний Корней от Игоря Петренко. Самой младшей дочке Изабелле от Гелы Месхи всего семь лет. Несмотря на свою занятость актриса следит за фигурой. Часто она демонстрирует женственные наряды, когда приходит на фестивали.
19 сентября Екатерина отправилась на премьеру фэнтези картины «Красная Шапочка». Она сыграла в ней одну из ролей. Для выхода в свет актриса выбрала воздушное платье-бюстье. Она позировала со своими детьми. Ее поддержать пришла и Елизавета, и сыновья и кроха Белла, которая даже надела пудровое платье и красную шапочку.
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Поклонники осыпали комплиментами многодетную маму. Многие отметили, что Климова выглядит ровесницей дочки и может сойти за сестру, а не за маму. Другие поразились тому, как выросли ее сыновья.
Добавим, что также на премьере были и другие гости: Яна Рудковская, Нино Нинидзе, Филипп Киркоров и другие знаменитости.