Все такие разные: Екатерина Климова в воздушном платье появилась с дочками и сыновьями на публике

19 сентября Екатерина отправилась на премьеру фэнтези картины «Красная Шапочка». Она сыграла в ней одну из ролей. Для выхода в свет актриса выбрала воздушное платье-бюстье. Она позировала со своими детьми. Ее поддержать пришла и Елизавета, и сыновья и кроха Белла, которая даже надела пудровое платье и красную шапочку.

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