Талия – фантастика! Екатерина Климова в черном платье с разрезом сразила публику на красной дорожке ММКФ

Екатерина Климова является известной актрисой. Она уже много лет строит карьеру в кино. Многие зрители ее полюбили благодаря диалогии «Мы из будущего».
Также она снималась в третьей части фильма «Любовь в большом городе». Артистка также смогла стать многодетной мамой. Она воспитала дочка Елизавету от первого брака, а теперь растит сыновей и дочку.
У Екатерины в браке с Игорем Петренко родились сыновья: Матвей и Корей. Они уже почти взрослые. А от Гелы Месхи у актрисы растет дочка Изабелла. Несмотря на свою занятость Климова всегда поддерживает наследников. И 1 сентября она снова отвела их в школу. Для ее младшей дочки этот день был особенным, так как малышка пошла в 1 класс. Экс-супруги вместе привели ее на уроки.
А 2 сентября актриса вышла в свет. Она появилась на закрытии Московского международного кинофестиваля. На красной дорожке Екатерина щегольнула в черном платье в пол. Наряд с открытой спинкой и разрезом от бедра позволил ей подчеркнуть достоинства. Она сразила публику своими точеными формами.
А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Папарацци окружили звезду. Многодетная мама получила множество комплиментов. Ее осыпали комплиментами. «Катюшенька, какая вы красивая и приятно просто смотреть на вас», «Шикарный лук у вас», «Такую женщину нужно на руках носить», «Фигура потрясающая», «Ну какая у вас сногсшибательная фигурка», «Ох и ножки», — прокомментировали пост подписчики.