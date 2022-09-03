Талия – фантастика! Екатерина Климова в черном платье с разрезом сразила публику на красной дорожке ММКФ

Екатерина Климова является известной актрисой. Она уже много лет строит карьеру в кино. Многие зрители ее полюбили благодаря диалогии «Мы из будущего».

Также она снималась в третьей части фильма «Любовь в большом городе». Артистка также смогла стать многодетной мамой. Она воспитала дочка Елизавету от первого брака, а теперь растит сыновей и дочку.