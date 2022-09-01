Элегантная и стильная мама: Климова покрасовалась с повзрослевшими сыновьями от Петренко на школьной линейке

Екатерина Климова является известной актрисой. Она много лет снимается в кино и может похвастаться яркими ролями.
Примечательно, что зрители видели ее в сериале «Бедная Настя», фильмах «Мы из Будущего», «Любовь в большом городе-3». Она обладает таким обаянием, что перед ней не устояли многие мужчины.
От первого мужа у нее есть взрослая дочка Елизавета. Во втором браке с Игорем Петренко у нее родились сыновья: Матвею уже 16 лет, а Корнею – 14. В 2019 году распался ее третий брак с Гелой Месхи, которому она подарила дочку Изабеллу. И вот 1 сентября она уже повела малышку в 1 класс. К слову, бывший муж также присутствовал на этом мероприятии.
В соцсети Климова выложила трогательные фото. Она облачилась в платье-рубашку кофейного цвета и песочный тренч. Полуботинки в тон дополняли образ. Актриса одела младшую наследницу в таком же стиле. Белла покрасовалась в тренче, лаковых лоферах и берете. Она не волновалась в свой первый день в школе.
Изабелла Месхи. Фото: соцсети звезды
Подросшие сыновья окружили маму на школьной линейке Матвей и Корней держали букеты, которые приготовили для учителей. Старший из них успел перерасти свою маму.
Поклонники восхитились детьми актрисы. Многие отметили, что у Климовой все наследники унаследовали ее обаяние.
Екатерина Климова с сыновьями. Фото: соцсети звезды