Элегантная и стильная мама: Климова покрасовалась с повзрослевшими сыновьями от Петренко на школьной линейке

Екатерина Климова является известной актрисой. Она много лет снимается в кино и может похвастаться яркими ролями.

Примечательно, что зрители видели ее в сериале «Бедная Настя», фильмах «Мы из Будущего», «Любовь в большом городе-3». Она обладает таким обаянием, что перед ней не устояли многие мужчины.