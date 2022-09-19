Нино Нинидзе пришла в черном платье, а Юлианна Караулова – в джинсах: как прошла премьера «Красной Шапочки»

Привлекла к себе внимание Нино Нинидзе. Она появилась в черном приталенном платье с разрезом на коровой дорожке. Актриса уже давно не появлялась на публике с Максимом Виторганом, что спровоцировало слухи о том, что они расстались. Однако пока Нино продолжает хранить молчание.

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