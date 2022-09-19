Нино Нинидзе пришла в черном платье, а Юлианна Караулова – в джинсах: как прошла премьера «Красной Шапочки»

В Москве после пандемии снова проходит много мероприятий. Это осенью стартовали кинопремьеры. 29 сентября в кинотеатре прошел премьерный показ российского блокбастера «Красная Шапочка». Это новая вариация народной сказки, обработанной Шарлем Перро и позднее записанной братьями Гримм. В картине снялись: Екатерина Климова, Алексей Серебряков, Ирина Розанова и другие актеры.
Пришли посмотреть семейное фэнтези многие артисты и светские персоны. Яна Рудковская привела сына Сашу Плющенко, а Жасмин пришла с дочкой Маргаритой. Они щегольнули в алых платьях на публике.
Жасмин с дочкой. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Филипп Киркоров пришел в одиночестве. Он снова показал модный аутфит, а вот расспросы про Аллу Пугачеву артисту не понравились. Стилист Игорь Гуляев тоже появился на премьере без пары. А вот Алексей Серебряков привел свою семью. Он был с подросшей дочкой Дарьей и женой Марией.
Алексей Серебряков с семьей. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
Привлекла к себе внимание Нино Нинидзе. Она появилась в черном приталенном платье с разрезом на коровой дорожке. Актриса уже давно не появлялась на публике с Максимом Виторганом, что спровоцировало слухи о том, что они расстались. Однако пока Нино продолжает хранить молчание.
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Финалистка «Фабрики звезд-5» Юлианна Караулова пришла без мужа. Она в мае прошлого года стала мамой, родив сына. Однако певица быстро вернулась в форму. На этот раз она позировала в джинсах с высокой посадкой и черном боди, подчеркнув стройную фигуру.
Напомним, что фильм «Красная Шапочка» выйдет в прокат 22 сентября.
Юлианна Караулова. Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro