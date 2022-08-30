«Он был до Шепелева»: Наталья Фриске рассказала о самой большой любви Жанны

Наталья Фриске стала новой гостьей популярного шоу НТВ «Секрет на миллион». В интервью Лере Кудрявцевой девушка рассказала, что до сих пор не может смириться со смертью сестры — Жанны Фриске.

Вся страна знает, что гражданский муж Жанны, Дмитрий Шепелев, после трагедии оборвал все связи с родственниками артистки. Телеведущий не разрешает дедушке и бабушке видеться с их внуком Платоном.

Наталья при этом сожалеет, что Жанна в принципе связалась с Шепелевым. Фриске рассказала, что ее сестра сильно любила совершенно другого человека.

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