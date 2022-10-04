«Вид сзади – космос»: Нюша в прозрачном платье в пол сразила поклонников своей «пышной» фигурой

Анна Шурочкина, более известная как певица Нюша, уже много лет выступает на сцене. Она может похвастаться тем, что выпустила хиты «Чудо», «Цунами». Однако после свадьбы с Игорем Сивовым артистка стала реже выступать. Она родила дочку Серафиму-Симбу. А в прошлом году артистка снова стала мамой. У нее родился сын Саффрон.
Лишь недавно Нюша вернулась в Москву. Она много путешествовала с семьей. Певица вернулась на сцену, а также призналась, что пережила измену в прошлом году. Однако ей удалось сохранить брак. Артистка теперь все чаще одевается в смелые наряды.
На этот раз Нюша опубликовала фото, на котором позирует в гримерке. Она покрасовалась в прозрачном платье макси в сетку. Наряд позволил ей засветить округлые бедра и другие прелести фигуры. Певица без стеснения выставила показ свою фигуру. При этом она сделала укладку с мокрым эффектом.
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Нюша. Фото: соцсети звезды
Поклонники были впечатлены тем, как выглядит артистка после родов. Многие отметили, что она похорошела. «Вау, какой вид», «Сочная девушка», «Вид сзади — космос», «Любуюсь вашей фигурой», «Не знаю никого краше ваш», «Крашиха», «Ого, какие бедра», «А вы поправились, но вам идет», — стали писать подписчики.