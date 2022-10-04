«Вид сзади – космос»: Нюша в прозрачном платье в пол сразила поклонников своей «пышной» фигурой

На этот раз Нюша опубликовала фото, на котором позирует в гримерке. Она покрасовалась в прозрачном платье макси в сетку. Наряд позволил ей засветить округлые бедра и другие прелести фигуры. Певица без стеснения выставила показ свою фигуру. При этом она сделала укладку с мокрым эффектом.

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