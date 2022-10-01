Блондин с голубыми глазами: Нюша перестала скрывать лицо девятимесячного сына Саффрона

Нюша является популярной исполнительницей. Она не скрывает, что за последние несколько лет ее приоритеты в жизни поменялись. Певца теперь гораздо реже дает концерты.
Более того, ей пришлось сделать перерыв почти в год, так как она ушла в декретный отпуск. В прошлом году артистка стала мамой во второй раз. Она родила сына Саффрона.
Теперь Нюша много путешествует. Более того, она решила жить на две страны и снимает квартиру в Дубае. Лишь летом певица возобновила концерты и даже недавно спела с Егором Кридом. Однако большую часть времени звезда посвящает детям.
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1 октября Нюша решила неожиданно показать сына, которому уже 9 месяцев. Она сделала с ним фотосессию на Мальдивах для глянца. Малыш оказался голубоглазым блондином. На кадрах певица позировала с мужем и дочкой, а маленький наследник был у нее на руках. Все облачились в наряды белого цвета.
Кадры звездной семьи с Саффроном опубликовал журнал Hello.
К слову, ранее артистка призналась, что долго не могла подобрать имя для сын. Она думала между Соломон и Саффрон, но все сомнения пропали, когда в Дубае ей попался на глаза банер с именем Саффрон. Поклонники поразились тому, как малыш похож на маму. Однако светлые глаза ему достались от папы.