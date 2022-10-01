Блондин с голубыми глазами: Нюша перестала скрывать лицо девятимесячного сына Саффрона

Нюша является популярной исполнительницей. Она не скрывает, что за последние несколько лет ее приоритеты в жизни поменялись. Певца теперь гораздо реже дает концерты.

Более того, ей пришлось сделать перерыв почти в год, так как она ушла в декретный отпуск. В прошлом году артистка стала мамой во второй раз. Она родила сына Саффрона.