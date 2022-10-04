И никакого пуш-ап: Нюша в шортиках и топе встала на четвереньки, засветив округлый бюст во всей красе

На этот раз Нюша поделилась домашними кадрами. Она вместе с дочкой занялась гимнастикой. Певица предстала в мини-шортах и топе. Она сначала села в позу лотоса, а потом встала на четвереньки. Артистка засветила округлый бюст во всей красе. Она была без макияжа, а волосы собрала в пучок. Ее вид сразил поклонников.

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