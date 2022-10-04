И никакого пуш-ап: Нюша в шортиках и топе встала на четвереньки, засветив округлый бюст во всей красе

Нюша является одной из самых популярных певиц в России. Она несколько раз устраивала большие гастрольные туры. Но певица после свадьбы с Игорем Сивовым. Она стала больше времени уделять детям. Артистка растит дочку Серафиму-Симбу. А в прошлом году она снова взяла паузу в карьере. Звезда родила сына Саффрона.
Недавно Нюша призналась, что в прошлом году пережила измену. Она простила мужа и демонстрирует идиллию с ним. Певица в последнее все чаще публикует откровенные кадры. Она постепенно возвращается в форму после родов. Артистка не стесняется демонстрировать свои формы.
На этот раз Нюша поделилась домашними кадрами. Она вместе с дочкой занялась гимнастикой. Певица предстала в мини-шортах и топе. Она сначала села в позу лотоса, а потом встала на четвереньки. Артистка засветила округлый бюст во всей красе. Она была без макияжа, а волосы собрала в пучок. Ее вид сразил поклонников.
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Многие отметили, что у Нюши роскошная фигура. Другие посчитали, что ей стоит одеваться скромнее. «Ой, какая вы хорошенькая», «А декольте нельзя было прикрыть?», «Не стоит так выставлять напоказ свои формы! Ну вы прекрасны и так», «Как муж на вас повлиял! Раньше были скромнее», «Фигура хороша», — стали писать пользователи Сети.