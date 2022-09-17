Пухлые щечки видны: Нюша засняла подросшего сына в ползунках с укулели в руках

Уже несколько месяцев Нюша живет в Дубае. Однако она также много путешествует и приезжает в Россию. Певица недавно снова оказалась в Москве. Пока она редкое дает концерты, но уже вернулась на сцену после декрета. Артистка демонстрирует модные образы с косухой. Она появляется на премиях и вечеринках.

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