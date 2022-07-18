«Ваня очень соскучился»: Подольская засняла, как младший сын Преснякова заобнимал брата

Наталья Подольская уже много лет выступает на публике. Она не скрывает, что слава к ней пришла, когда в эфир вышла «Фабрика звезд». Певица участвовала в проекте.
Теперь она продолжает выступать на сцене. Также артистка обрела счастье в личной жизни, когда встретила Владимира Преснякова. Влюбленные вместе больше 10 лет.
Наталья не так давно была на гастролях. Порой она берет с собой старшего сына Артемия, которому семь лет. Певица все свободное время посвящает семье. При этом ей удается выглядеть безупречно. На публике она предстает в актуальных нарядах.
На этот раз Подольская опубликовала домашние кадры. Она подловила годовалого сына Ивана, который еще не умеет болтать, но ярко выражает эмоции.
Мальчик стал обнимать брата, который был с родителями на концерте. Артемий даже стал от него убегать, так как не ожидал такого всплеска эмоций у малыша.
«Ваня очень соскучился по Теме», — отметила певица.
Примечательно, что поклонники осыпали комплиментами младшего сына Преснякова. Многие отметили, что он вырос.
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«Ну какие они у вас классные», «Чудесные детки», «Ой, Ваня прелесть», «Любуюсь Ваней», «Как вырос ваш младшенький», «Тема не любит, когда его снимают! Как я его понимаю», — стали писать пользователи Сети.