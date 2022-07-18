«Ваня очень соскучился»: Подольская засняла, как младший сын Преснякова заобнимал брата

Наталья Подольская уже много лет выступает на публике. Она не скрывает, что слава к ней пришла, когда в эфир вышла «Фабрика звезд». Певица участвовала в проекте.

Теперь она продолжает выступать на сцене. Также артистка обрела счастье в личной жизни, когда встретила Владимира Преснякова. Влюбленные вместе больше 10 лет.