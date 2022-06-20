В тренде: Агата Муцениеце в жакете оверсайз пурпурного цвета похвасталась лифтолуком

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Многие полюбили ее за роль в сериале «Закрытая школа». Также она снялась в картинах «Тобол» и «Честный развод».
Примечательно, что артистка почти 10 лет прожила в браке с Павлом Прилучным. Их считали одной из самых гармоничных пар в шоу-бизнесе, но в 2020 году они расстались.
Теперь Агата сама воспитывает двоих детей, но не запрещает бывшему мужу принимать участие в их жизни. Поэтому Павел уехал с наследниками на море и своей новой возлюбленной. А вот Муцениеце провела начало лета на съемках. А теперь она находится в Москве, поэтому видится с друзьями и хвастается новыми нарядами.
20 июня артистка запечатлелась в лифте. Она покрасовалась в узких джинсах и жакете оверсайз актуального пурпурного цвета. Лук она дополнила солнцезащитными очками.
«Идеальный пиджачок на лето», — похвасталась звезда.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. Многие осыпали экс-жену Прилучного комплиментами. «Ох, какая дама», «Вас даже не узнать», «Яркая такая», «Наряд у вас бомбический», «Жакетик точно идеальный», «Агата, вы только хорошеете», «Наряд классный», «Вы роскошная в этом наряде», — прокомментировали пост подписчики.