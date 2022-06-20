В тренде: Агата Муцениеце в жакете оверсайз пурпурного цвета похвасталась лифтолуком

Агата Муцениеце уже много лет снимается в кино. Многие полюбили ее за роль в сериале «Закрытая школа». Также она снялась в картинах «Тобол» и «Честный развод».

Примечательно, что артистка почти 10 лет прожила в браке с Павлом Прилучным. Их считали одной из самых гармоничных пар в шоу-бизнесе, но в 2020 году они расстались.