Регину Тодоренко поздравляют с рождением второго ребенка

Регина Тодоренко уже давно работает на телевидении. Она не скрывает, что славу ей принес проект «Орел и решка». Потом Регина стала вести свои передачи.
Она счастлива в браке с Владом Топаловым. Примечательно, что у них подрастает сын Михаил. А вот недавно звезда объявила, что снова беременна. Она с округлившимся животом снималась в шоу «Маска» весной.
А вот потом Регина решила провести время на отдыхе. Она не скрывает, что с радостью позагорала на пляже и посетила зоопарк. А также телеведущая провела время в Канаде. Примечательно, что на днях она отпраздновала свое 32-летие.
Тодоренко пока скрывает, где находится. Но в день рождения она вышла на связь с мужем по видеосвязи. Поклонники решили, что звезда находится в роддоме. И вот 16 июня Регина поделилась кадром, на котором гуляет с коляской.
«Тренирую забытый навык. Уже многое забылось», — написала она.
Регина Тодоренко на прогулке. Фото: соцсети звезды
Поклонники удивились снимку. Многие решили, что она родила и стала поздравлять Тодоренко. «Вау! Поздравляю», «Если читать между строк предыдущий пост, то, думаю, родила в свой день рождения», «Поздравляю родителей», «„Клубничная“ луна — это полнолуние, название дали, так как бывает в период созревания клубники», «Регина, ты родила? Ну вроде бы тебе же рожать в конце июня или в начале июля», — стали писать подписчики.
Также Регина призналась, что на днях сыну объясняла, чем отличаются мальчики и девочки. Это также подогрело слухи, что она родила дочку. Сами супруги пока держат интригу и не комментируют домыслы общественности.
Регину Тодоренко поздравляют фанаты. Фото: соцсети звезды
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