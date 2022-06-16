Регину Тодоренко поздравляют с рождением второго ребенка

Регина Тодоренко уже давно работает на телевидении. Она не скрывает, что славу ей принес проект «Орел и решка». Потом Регина стала вести свои передачи.

Она счастлива в браке с Владом Топаловым. Примечательно, что у них подрастает сын Михаил. А вот недавно звезда объявила, что снова беременна. Она с округлившимся животом снималась в шоу «Маска» весной.