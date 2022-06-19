Прилучный показал, как носит дочку на руках и кормит мороженым на курорте

Долгое время Прилучный не говорил о личной жизни. В СМИ писали о его романе с Мирославой Карпович. Они якобы стали жить вместе, когда актер развелся с Агатой. Но в этом году он неожиданно провел время на Маврикии с Зепюр Брутян, с которой работал в сериале «В клетке». Они подогрели слухи о романе, но потом признались, что просто были на съемках.

Однако Павел запутал поклонников, когда уехал в настоящий отпуск с детьми и Брутян. Он делится кадрами, на которых плескается с ней в бассейне и водит в рестораны. А на днях артист показал, как веселит детей. Теперь он накормил свою дочку мороженым и снял на камеру, как она рада.