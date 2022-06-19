Прилучный показал, как носит дочку на руках и кормит мороженым на курорте

Павел Прилучный является одним из самых известных актеров в России. Он снялся в десятках разных кинолент, но славу ему принесли сериалы «Закрытая школа» и «Мажор».
Почти 10 лет артист был в браке с Агатой Муцениеце, но они расстались в 2020 году. Однако ради детей Мии и Тимофея экс-супруги поддерживают дружеские отношения.
Долгое время Прилучный не говорил о личной жизни. В СМИ писали о его романе с Мирославой Карпович. Они якобы стали жить вместе, когда актер развелся с Агатой. Но в этом году он неожиданно провел время на Маврикии с Зепюр Брутян, с которой работал в сериале «В клетке». Они подогрели слухи о романе, но потом признались, что просто были на съемках.
Однако Павел запутал поклонников, когда уехал в настоящий отпуск с детьми и Брутян. Он делится кадрами, на которых плескается с ней в бассейне и водит в рестораны. А на днях артист показал, как веселит детей. Теперь он накормил свою дочку мороженым и снял на камеру, как она рада.
«Детство – счастье!» – написал Прилучный.
А вот потом Мия облачилась в рубашку и шорты. Она прыгнула прямо в руки к папе. Актер нес ее словно пушинку и кружил в воздухе. Рядом шел его подросший сын. Павел не скрывает, что души не чает в наследниках. Зепюр не было на видео. Не исключено, что она была оператором и снимала семейную идиллию.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие осыпали актера комплиментами и отметили, что Мия растет копией мамы.
«Папина доча», «Какая милаха», «Она так похожа на Агату», «Вы круто папа», «Очень красочные кадры», «Радость и счастье», «Ну что за красота», «А сын такой взрослый! И ваша копия», — прокомментировали кадры подписчики.