«В лесу»: после скандального концерта в Турции Галкин взвыл

На днях Максим Галкин отправился в Турцию. В солнечной Анталье шоумен дал концерт, который обернулся скандалом. Все дело в том, что у зрителей на входе отбирали бутылки с водой. Все это делали для безопасности, в первую очередь юмориста.
После Галкин опубликовал в своей соцсети кадры, на которых он с сыном Гарри запечатлелся во время велопрогулки в лесу. Как обычно, не обошлось без шуток.
«В таком лесу, Гарри, хорошо изображать волков», — обратился он к сыну и завыл.
Гарри от неожиданно просто рассмеялся.
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Напомним, недавно в Сети появилась информация о том, что Максим Галкин и Алла Пугачева собираются переезжать в Калифорнию. Якобы звездная пара уже купила там дом и распродает всю недвижимость в Москве.