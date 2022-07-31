«В лесу»: после скандального концерта в Турции Галкин взвыл

Шоумен показал кадры с прогулки с сыном.
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: Global Look Press

На днях Максим Галкин отправился в Турцию. В солнечной Анталье шоумен дал концерт, который обернулся скандалом. Все дело в том, что у зрителей на входе отбирали бутылки с водой. Все это делали для безопасности, в первую очередь юмориста.

После Галкин опубликовал в своей соцсети кадры, на которых он с сыном Гарри запечатлелся во время велопрогулки в лесу. Как обычно, не обошлось без шуток.

«В таком лесу, Гарри, хорошо изображать волков», — обратился он к сыну и завыл.

Гарри от неожиданно просто рассмеялся.

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Напомним, недавно в Сети появилась информация о том, что Максим Галкин и Алла Пугачева собираются переезжать в Калифорнию. Якобы звездная пара уже купила там дом и распродает всю недвижимость в Москве.

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