Концерт Галкина в Турции завершился большим скандалом

Почти пять месяцев назад Максим Галкин с семьей уехал из России. Сначала они жили в Израиле, где шоумен дал ряд концертов в разных городах. Теперь муж Аллы Пугачевой появился в турецкой Анталье, но там все прошло не все гладко.
В соцсетях зрители жаловались на то, что в нестерпимую жару у них отбирали бутылки с водой на входе. При этом Галкин лично попросил зрителей не снимать его выступление на видео. Об этом пишет «Комсомольская правда».
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Ранее сообщалось, что несколько зрителей хотели устроить провокацию, закидав юмориста арбузами, дынями и яйцами.