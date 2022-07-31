Концерт Галкина в Турции завершился большим скандалом

Почти пять месяцев назад Максим Галкин с семьей уехал из России. Сначала они жили в Израиле, где шоумен дал ряд концертов в разных городах. Теперь муж Аллы Пугачевой появился в турецкой Анталье, но там все прошло не все гладко.

В соцсетях зрители жаловались на то, что в нестерпимую жару у них отбирали бутылки с водой на входе. При этом Галкин лично попросил зрителей не снимать его выступление на видео. Об этом пишет «Комсомольская правда».