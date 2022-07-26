Галкин и Пугачева распродают недвижимость в России и покупают дом в Калифорнии

Похоже, что Алла Пугачева все-таки не поведет детей Гарри и Лизу 1 сентября в московскую гимназию. Как утверждает политолог Евгений Зайцев, в планах Примадонны и ее мужа Максима Галкина стоит совсем другое — переезд в США в штат Калифорния.
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По словам инсайдера, артисты уже распродают свое имущество, включая всю недвижимость. И даже уже присмотрели дом в Америке, в который хотят переехать не позднее зимы.
Отметим, что Алла Пугачева и Максим Галкин обучали своих детей английскому и французскому языкам буквально с пеленок. Поэтому в случае реального переезда дети вряд ли будут испытывать языковой барьер.
Вместе с тем известно, что Алла Пугачева владеет исключительно русским языком в отличие от мужа. Максим Галкин — настоящий полиглот.
Источник: Solenka.info.