Галкин и Пугачева распродают недвижимость в России и покупают дом в Калифорнии

Похоже, что Алла Пугачева все-таки не поведет детей Гарри и Лизу 1 сентября в московскую гимназию. Как утверждает политолог Евгений Зайцев, в планах Примадонны и ее мужа Максима Галкина стоит совсем другое — переезд в США в штат Калифорния.

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По словам инсайдера, артисты уже распродают свое имущество, включая всю недвижимость. И даже уже присмотрели дом в Америке, в который хотят переехать не позднее зимы.