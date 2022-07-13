Каникулы в Юрмале: Орбакайте вместе с дочкой Клавдией предстала в джоггерах и худи на прогулке

Певица поделилась новым фото. Она продолжает отдыхать с Клавой.
Кристина Орбакайте с дочкой

Кристина Орбакайте с дочкой. Фото: соцсети звезды

Кристина Орбакайте уже много лет выступает на сцене. При этом артистка признавалась, что для нее семья стоит на первом месте.

Однако она не перестает работать и регулярно появляется на сцене и в театре. В этом году звезда также снималась в кино, но летом устроила себе отдых с родными. 

Орбакайте побывала во Франции. Она много времени уделяла дочке Клавдии. Они посетили Париж и другие города.

Певица также повидалась с сыном Дени Байсаровым. А недавно артистка приехала в Юрмалу, где находится Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми. Они устроили настоящий семейный отдых. 

Накануне Галкин устроил велопрогулку с сыном Гарри. А теперь в лесу запечатлелась и Кристина, которая решила прогуляться с дочкой. Певица была в джоггерах и розовом худи. Ее наследница выбрала спортивный костюм в цветочек.

Кристина Орбакайте с дочкой. Фото: соцсети звезды

Поклонники осыпали комплиментами Орбакайте. Многие отметили, что в 51 год она выглядит моложе многих сверстниц. Другие поразились тому, как подросла внучка Примадонны.

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«Какие классные», «Ох, красотки», «Клава скоро станет выше мамы», «Вы только молодеете», «До чего приятно видеть спортсменок», «Так похожи», «В гостях у мамы?», «Красотища», — стали писать подписчики. Однако потом звезда отключила комментарии к посту.

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