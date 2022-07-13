Каникулы в Юрмале: Орбакайте вместе с дочкой Клавдией предстала в джоггерах и худи на прогулке

Кристина Орбакайте уже много лет выступает на сцене. При этом артистка признавалась, что для нее семья стоит на первом месте.

Однако она не перестает работать и регулярно появляется на сцене и в театре. В этом году звезда также снималась в кино, но летом устроила себе отдых с родными.