Уже такой большой: Савельева засняла подросшего сына Леона в модном комбинезоне на прогулке

Саша Савельева давно стала популярной певицей. Многие ее знают благодаря шоу «Фабрика звезд». Потом она много гастролировала с группой «Фабрика». Артистка обрела счастье и в личной жизни. Она счастлива в браке с Кириллом Сафоновым. У них подрастает сын Леон. С каждым годом пара все больше показывает малыша, но его лицо продолжает скрывать.
Примечательно, что в последнее время Саша часто выходит в свет. Она не скрывает, что всегда тщательно подбирает себе образы. В 38 лет певица может похвастаться стройностью. Любит она наряжать и своего наследника.
На этот раз Савельева запечатлела маленького сына в обновках. Леон отправился на прогулке в теплом комбинезоне однотонного цвета и вязаной шапочке. Трехлетний мальчик уверенно шел в сторону дома.
«О, этот приятный хруст комбинезона с нами с самого детства. Вызывает исключительно приятные эмоции. Как долго я искала однотонный комбинезон», — поделилась звезда.
Она также купила пуховые брюки и два пуховика для наследника. Артистка выбрала неброские природные тона.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что мальчик вырос. Фанаты редко видят Леона, поэтому были поражены тому, какой он самостоятельный.
«Просто сладкий пупс», «У вас чудесный вкус в одежде», «Как мне нравится такая мода», «Это просто чудесно», «Он так вырос!», «Чужие дети растут быстро», — стали писать подписчики.