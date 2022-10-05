Уже такой большой: Савельева засняла подросшего сына Леона в модном комбинезоне на прогулке

На этот раз Савельева запечатлела маленького сына в обновках. Леон отправился на прогулке в теплом комбинезоне однотонного цвета и вязаной шапочке. Трехлетний мальчик уверенно шел в сторону дома.

«О, этот приятный хруст комбинезона с нами с самого детства. Вызывает исключительно приятные эмоции. Как долго я искала однотонный комбинезон», — поделилась звезда.

Она также купила пуховые брюки и два пуховика для наследника. Артистка выбрала неброские природные тона.

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