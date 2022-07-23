Уплетает арбуз: Кудрявцева подловила трехлетнюю дочку за ужином в Болгарии

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Поклонники восхитились тем, как подросла кроха. Многие отметили, что у нее не только выразительные глаза, но и очень длинные ресницы. Примечательно, что она растет копией мамы, по мнению фанатов.

«Какая сладкая», «Вот это аппетит», «Наш человек», «Какие у нее красивые глазки», «Эти ресницы! Как в песне», «Ну мини Лера», — прокомментировали кадры подписчики.