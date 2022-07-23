Уплетает арбуз: Кудрявцева подловила трехлетнюю дочку за ужином в Болгарии

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Ее также многие приглашают вести концерты и фестивали.
Она славится своим умением находить выход из любой ситуации. В 51 год блондинка также может похвастаться стройной фигурой. Для съемок стилисты подбирают для нее яркие и женственные наряды.
На этот раз Лера покинула Москву с семьей. Она устроила себе отпуск, но сначала скрывала, где находится. Выяснилось, что телеведущая выбрала курорт в Болгарии. Там она развлекает трехлетнюю дочку Марию.
На этот раз Лера опубликовала умилительное видео. Она подловила наследницу, которая решила поужинать сочным арбузом.
Телеведущей даже не пришлось ее уговаривать. Мария с жадностью поглощала каждый кусочек. Ее волосы были собраны в гульку. Она не проронила ни слова, стараясь больше скушать.
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Поклонники восхитились тем, как подросла кроха. Многие отметили, что у нее не только выразительные глаза, но и очень длинные ресницы. Примечательно, что она растет копией мамы, по мнению фанатов.
«Какая сладкая», «Вот это аппетит», «Наш человек», «Какие у нее красивые глазки», «Эти ресницы! Как в песне», «Ну мини Лера», — прокомментировали кадры подписчики.