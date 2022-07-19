Лера Кудрявцева в ультрамодном платье-рубашке цвета сочной травы и сланцах Yeezy щегольнула на отдыхе

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих в стране. Блондинка ведет такие передачи, как «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись».
Не так давно она также стала делиться кадрами со съемок нового проекта. Однако летом телеведущая старается больше времени уделять семье. Недавно она уехала в отпуск с дочкой Марией.
На этот раз Лера предпочитает не раскрывать место отдыха. Однако в этом году звезды все чаще ездят в Турцию. Ксения Бородина проводит время в Бодруме, а Яна Рудковская — в Кемере. Поклонники подозревают, что и телеведущая приехала на один из этих курортов.
19 июля Кудрявцева решила поделиться новыми фото. Она похвасталась своим летним аутфитом.
Телеведущая отдала предпочтение платью-рубашке в цвете сочной травы и сланцам Adidas Yeezy в цвете апельсина, которые стоят больше 23 тысяч рублей. Пояс позволил ей сделать акцент на талии и показать загорелые ножки.
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Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая в 51 год. Многие осыпали ее комплиментами. «Да, Лерик, ты красотка, нет слов», «Освежающий цвет», «Ага, и вправду очень красиво! А вам, Лера, вообще очень к лицу яркие цвета!», «Очень стройная», «Выглядит шикарно», «Ох, что за дива», — стали писать подписчики.