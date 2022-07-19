Лера Кудрявцева в ультрамодном платье-рубашке цвета сочной травы и сланцах Yeezy щегольнула на отдыхе

Лера Кудрявцева является одной из самых известных телеведущих в стране. Блондинка ведет такие передачи, как «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись».

Не так давно она также стала делиться кадрами со съемок нового проекта. Однако летом телеведущая старается больше времени уделять семье. Недавно она уехала в отпуск с дочкой Марией.