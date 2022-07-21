Визуально полнее из-за одной ошибки: Кудрявцева в брюках цвета фуксии и шелковой блузке испортила фигуру

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Многие зрители ее знают благодаря шоу «Секрет на миллион», а другие не раз ее видели в роли ведущей «Новой волны» и «Песни года».
В 51 год она продолжает следить за внешностью. Блондинка любит яркие наряды. На работе она часто носит костюмы, а в обычной жизни ее можно увидеть в платье и кроссовках.
На этот раз Лера проводит отпуск на море с дочкой Марией. Однако она почти не делится новыми кадрами. Артистка предпочитает хвастаться достижениями трехлетней наследницы. Но для фанатов она все же выложила фото, продемонстрировав обновку.
Кудрявцева предстала в шелковой блузке без рукавов и широких брюках цвета фуксии со стрелками. Лук дополнили сандалии на платформе с открытым носом. Телеведущая скрыла область живота, но подчеркнула талию.
«Уходят иностранные бренды, но у нас есть потрясающие свои. Очень крутые. Идеальная посадка брюк, ткани», – заявила звезда.
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Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды
Поклонники решили, что Лера поправилась. Однако модные брюки многим понравились. А для сайта Teleprogramma.pro стилист Руслан Громов оценил ее аутфит.
«Сочетание цвета может и не самое плохое. Жемчужный и фуксия вполне сочетаемые цвета. Однако Лера допустила ошибку, которая свойственна большинству людей – нарушены пропорции, слишком много объема.
Если вы выбираете для себя свободную блузку ,то лучше отдать предпочтение менее объемным брюкам, иначе есть риск визуально выглядеть гораздо полнее, чем вы есть на самом деле.
Лук Леры Кудрявцевой, на мой взгляд, нельзя назвать удачным», – высказался эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Руслан Громов, родом из Саратова, является профессиональным стилистом. Он 6 лет проучился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистики. На сегодняшний день российский стилист, fashion- колумнист и фотопродюсер. В прошлом Руслан работал в качестве стилиста со многими звездами шоу-бизнеса.
Руслан Громов. Фото: Teleprogramma.pro