Визуально полнее из-за одной ошибки: Кудрявцева в брюках цвета фуксии и шелковой блузке испортила фигуру

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Многие зрители ее знают благодаря шоу «Секрет на миллион», а другие не раз ее видели в роли ведущей «Новой волны» и «Песни года».

В 51 год она продолжает следить за внешностью. Блондинка любит яркие наряды. На работе она часто носит костюмы, а в обычной жизни ее можно увидеть в платье и кроссовках.