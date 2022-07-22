Самые красивые глаза: Кудрявцева запечатлела дочку в платье цвета электрик на курорте

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она не скрывает, что раньше была очень молодой и любила носить стразы, рюши и другие яркие наряды.

Со временем ее стиль поменялся. Более того, ведущая шоу «Секрет на миллион» теперь счастлива в браке с Игорем Макаровым и воспитывает дочку Марию.