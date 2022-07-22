Самые красивые глаза: Кудрявцева запечатлела дочку в платье цвета электрик на курорте

Телеведущая уехала с Марией Макаровой на море. Она показала, как наследница ее веселит.
Лера Кудрявцева

Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она не скрывает, что раньше была очень молодой и любила носить стразы, рюши и другие яркие наряды.

Со временем ее стиль поменялся. Более того, ведущая шоу «Секрет на миллион» теперь счастлива в браке с Игорем Макаровым и воспитывает дочку Марию. 

Недавно Лера отправилась в отпуск. Она уехала с наследницей на море. Примечательно, что блондинка в 51 года следит за фигурой.

На днях она отметилась на прогулке в платье-рубашке цвета сочной травы. Телеведущая скрывает, где находится. Но не исключено, что она уехала в Турцию, где этим летом отдыхает Ксения Бородина.

На этот раз Кудрявцева решила поделиться трогательным видео. Она запечатлела трехлетнюю дочку платье цвета электрик с принтом. Примечательно, что малышка пришла к маме в номер с музыкальной игрушкой. Телеведущую это развеселило. 

«Господи, я не знаю, почему мне смешно. Дочь, прости», – сказала она.

Поклонники восхитились маленькой наследницей телеведущей. Многие отметили, что она подросла. Фанаты изумились ее большим и голубым глазам. 

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«Маша такая чудесная», «Какая нарядная», «Ох, что за глаза», «Я красивее ребенка не видела», «В этих двух океанах можно утонуть», «Просто сладкий человечек», «Фея растет», — стали писать подписчики.

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