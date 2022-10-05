На этот раз артистка выложила трогательное видео. Она засняла, как крохотный Саффрон сидит в манеже и играет со своей сестрой. Мальчик был в пижаме Супермена. Симба в какой-то момент обняла его, а потом сообщила взрослым, что у крохи горячая спина. В этот момент наследник Нюши пополз и улыбнулся.

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