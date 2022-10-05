Нюша является одной из самых известных певиц в России. Она не раз отправлялась на гастроли по стране. Артистка выпустила множество хитов, но в последние годы она реже выступает на публике. После свадьбы с Игорем Сивовым у нее родилась дочка Серафима-Симба. А в прошлом году звезда снова сделала паузу в карьере из-за второй беременности.
Теперь у Нюши растет сын Саффрон. Супруги несколько месяцев находились в Дубае и лишь недавно приехали в Москву. Певица вернулась на сцену. Также она рассказала, что пережила измену, но сохранила семью. А недавно пара перестала скрывать лицо сына.
На этот раз артистка выложила трогательное видео. Она засняла, как крохотный Саффрон сидит в манеже и играет со своей сестрой. Мальчик был в пижаме Супермена. Симба в какой-то момент обняла его, а потом сообщила взрослым, что у крохи горячая спина. В этот момент наследник Нюши пополз и улыбнулся.
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Поклонники впервые смогли разглядеть мальчика так близко. Многие поразились тому, как он похож на маму. Но многие увидели у него и черты лица отца. А вот на сестру он почти не похож.
«Какой сладкий», «Симба такая нежная», «Это очень трогательно», «Улыбка мамина у мальца, а глаза — папины», «Как он быстро растет», «Красивый пацан», «Симба прям переживает, как взрослая», «Милый такой Саффрончик», — стали писать подписчики.