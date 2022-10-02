«Любовь становится другой»: Нюша после измены мужа раскрыла свой способ решения проблем в браке

А теперь Нюша перестала скрывать лицо сына. Фото с Саффроном появилось в журнале. Также певица дала интервью, в котором пояснила, что постановила творчество на паузу намеренно, так как уже успела покорить многие вершины в своей карьере.

Также артистка призналась, что работает с мужем вместе. Они устраивают ретриты.